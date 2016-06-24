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    Корнеев: «Хиддинк всегда хотел развивать в России юношеский футбол»

    Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев поделился своим мнением по поводу информации, что Гус Хиддинк может вернуться на пост наставника национальной команды.

    «Хиддинк является самым успешным тренером в истории сборной России. Если руководство РФС рассмотрит вопрос привлечения Гуса, то я думаю, что он с удовольствием согласится. Его возможное назначение рассматриваю, конечно же, позитивно.

    Гус всегда хотел, чтобы в России развивался юношеский футбол. Думаю, что это один из главных моментов, где он мог бы сделать многое для России.

    Он умеет собрать все и всех в кучу и достичь максимального результата с теми игроками, которых он привлекает в команду, а также, помимо знаний и опыта, он обладает харизмой. Его можно назвать личностью, которая умеет доводить все задуманные идеи до конца, и он прекрасно понимает, как нужно готовить команду в тактическом и физическом плане.

    Но кто бы ни пришел, ему предстоит огромная работа в плане скаутинга. Нужно смотреть за тем, чтобы молодые ребята начали появляться», – сказал Корнеев.

    Источник: ТАСС

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    24.06.2016 13:48
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 24 июня 2016, 16:15

      Ну хоть одна хорошая новость -лучши уж он,чем шашлычник....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 24 июня 2016, 14:11

      Пускай детей идет тренеровать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > Vasilii1958 24 июня 2016, 17:47

      В Краснодар.

      0
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