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    Байсуфинов — новый главный тренер сборной Казахстана

    Федерация футбола Казахстана на своем официальном сайте объявила имя нового главного тренера национальной команды. Им стал местный специалист Талгат Байсуфинов, который с января 2016 года был исполняющим обязанности главного тренера сборной.

    Отметим, что под руководством Байсуфинова национальная команда провела три матча (две победы и ничья).

    В этом году Казахстану предстоит сыграть несколько матчей в рамках квалификации к чемпионату мира 2018 года. Первой официальной встречей для Байсуфинова станет игра против сборной Польши, которая состоится уже 4 сентября в Астане.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2016 10:13
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