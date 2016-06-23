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    Бышовец: «Акинфеев не должен оставаться в сборной»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что вратарь Игорь Акинфеев должен уйти из национальной команды.

    – Вы говорите, что надо создавать новую команду. Она начинается с вратаря. Акинфеев должен остаться?

    – Нет. Он один из лучших вратарей, но есть профессиональные проблемы. Смотрите гол от англичанина Дайера: Игорь делает шаг в сторону и пропускает. А в голевых эпизодах в матче с Уэльсом он мог выручить, сыграть более качественно. Но Игорь падал вперeд ногами – до удара.

    – Кто, если не Акинфеев?

    – Помимо тех, кто был на Евро-2016, перспективен Крицюк», – сказал Бышовец.

    Напомним, ранее специалист заявил, что является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2016 23:20
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 24 июня 2016, 14:39

      старый маразматик

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 июня 2016, 09:31

      Что он мог сделать, когда его у упор расстреливали?...)Бышовцу надо больше отдыхать)

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 24 июня 2016, 08:50

      бышовец на прием к психиатру опоздал походу)))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 24 июня 2016, 07:58

      Бышовец прав. Акинфеев делает много ошибок, да и защитой не рулит.

      -2
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 24 июня 2016, 07:19

      Митрюшкин..... Он всяко лучше Лодыгина и Гильерме

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 24 июня 2016, 06:10

      Бедная его жена.
      Представляю,что у него дома творится с его постоянными нравоучениями)

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 июня 2016, 01:02

      Бышовец затрахал своей ахинеей

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 июня 2016, 00:26

      Только не Бышовца в сборную , "... клуб Фиорентина предлагал мильон за Бышовца ......" , вот пусть туда и уезжает !

      1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 24 июня 2016, 00:14

      Долбоеб. Ну уберите из сборной Акинфеева. Кто стоять то будит? Лодыгин дырявый или бразильский отброс? Гнать кого и надо. Бревен всяких начиная от Березовых и вплоть до Дзюбиньи деревянного. Да и Мутко к чертям. А Игорь должен остаться. Нет в России голкипера на данный момент который бы был бы лучше. Хоть и не нравится он мне. Но Акинфеев 1 номер.

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи > VReDNiY 24 июня 2016, 00:50

      тебе сказали..Крицюк

      -2
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Зенит оле оле ола 24 июня 2016, 05:40

      Ахахаха. Говноед вылез. Я посмотрю на других дырявых в нашей сборной.. по ушам тебе льют школьник хуев. Глорье зенита пуканы рвет. Ахахаха. Иди убейся говноед. И русский выучи. Ебанашка

      -1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > отдай мои вещи 24 июня 2016, 05:44

      Да неизвестно как он будит стоять.... это не РФПЛ все же. Можно в товарняках проверить. Но опять же , надо сначало защиту сменить к чертям.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 24 июня 2016, 00:12

      он не адекватный. только Не подпускайте его к сборной.

      2
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