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    Дядя Нолито: «Сделка с «Манчестер Сити» практически завершена»

    Дядя нападающего «Сельты» Нолито Мануэль Родригес подтвердил информацию о том, что его племянник станет игроком «Манчестер Сити».

    «Из «Сельты» он уходит, это точно. Он просто ждет окончания чемпионата Европы, а сделка с «Манчестер Сити» практически завершена.

    Это одна из самых лучших команд в мире на сегодня, и у них есть деньги. Гвардиола позвонил неделю назад, и Нолито переходит в «Сити» из-за него. Если бы там был другой тренер, то, думаю, трансфер бы не состоялся», – сказал Родригес.

    Напомним, ранее сообщалось, что услугами Нолито интересовалась «Барселона».

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    Источник: Sport.es

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    23.06.2016 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +988

      опус 2 24 июня 2016, 06:35

      А что сказала тётя !?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 23 июня 2016, 22:23

      Деньги не всегда решают все, посидит два месяца на лавке, потом аренда.

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