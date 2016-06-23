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    Люди из РФС хотят видеть Хиддинка на должности главного тренера сборной России

    Гус Хиддинк может вновь возглавить сборную России. Как сообщают в Голландии, некоторые члены РФС хотят видеть 70-летнего специалиста на посту главного тренера национальной команды.

    «Я совсем недавно завершил интенсивную работу в «Челси». Проведу праздники в кругу семьи, а уже в июле буду думать о своем дальнейшем будущем», – прокомментировал данную информацию сам Хиддинк.

    Напомним, голландец тренировал сборную России с 2006-го по 2010-й год, и смог дойти с ней до полуфинала чемпионата Европы-2008. Однако после под его руководством россияне не попали на ЧМ-2010, и Хиддинк оставил свой пост.

    Источник: Voetbal International

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    23.06.2016 18:44
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 июня 2016, 23:09

      Карпин тоже свободен )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 23 июня 2016, 21:47

      Либо Черчесов либо Хиддинк..) я за

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Ssspa1r0 23 июня 2016, 20:35

      Давайте, давайте ребята, зарплата 100 лямов евро в год, контракт на 10 лет и отступные 300 лямов евро в случае увольнения!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 23 июня 2016, 20:31

      Я так и думал, что его захотят вернуть. Он же герой России!
      А если разобраться, то за 4 года под его руководством:
      На Евро нас вывела Хорватия, мы просрали отборочный этап
      На Евро мы сыграли удачно, но раз в 50 лет!!!, как показывает практика и Россия, и Хорватия, и Турция, и Дания может сыграть удачно.
      Ну а потом мы не вышли на ЧМ из очень слабой группы!
      А все всё равно считают его героем только за успех на Евро!

      4
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      Рейтинг: +288

      Cнег 23 июня 2016, 20:30

      Иосиф Виссарионович! Вернитесь на минуту в наш РФС и расстреляйте этих всех негодяев! Они опять Россию продают и наживаются на этом, сцуки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Cнег 23 июня 2016, 21:10

      Только рфс?

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 23 июня 2016, 20:30

      а когда то его на руках носили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 23 июня 2016, 20:25

      Они что с дуба рухнули! Одно га..о поменять на другое, да еще чтобы оно и плавало! Хотя я уже больше ничему не удивлюсь, даже если нашу горе-сборную возглавит какой-нибудь папуас из Гвинеи.

      -1
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 23 июня 2016, 20:23

      старичок УЖЕ СВОЁ ОТРАБОТАЛ

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > zarya-lk72 23 июня 2016, 20:31

      Думаю соглашусь в этом смысле на счёт сборной России

      1
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      Рейтинг: +73

      Fakel_VRN 23 июня 2016, 20:18

      Он своих Голландцев то в ...ОПУ мира загнал)))) а мы его тут на руках носить будем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 23 июня 2016, 20:14

      Людей из РФС давно пора разогнать! И первого мудко! У него крыша точно съехала от безнаказанности! Мало он с Капелло бабла распилил...

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