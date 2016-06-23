Кержаков: «Вопрос с продлением моего контракта зависит лишь от «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков отметил, что продление его контракта с сине-бело-голубыми целиком и полностью зависит от руководства петербургского клуба. Напомним, действующее соглашение 33-летнего игрока истекает 30-го июня.

«Естественно, я рассчитываю набрать хорошую форму и показать качественную игру в предстоящем сезоне. 30-го числа у меня истекает контракт, и на данный момент нового соглашения с клубом не подписано, поэтому пока сложно говорить о дальнейшем будущем. В этом вопросе все зависит от руководства клуба, а не от меня.

Пока все хорошо, на предсезонных сборах почти все тренеры дают тяжелые нагрузки, поэтому я уже привык. В Швейцарии тоже было очень тяжело, ничего страшного, начало сезона всегда трудное. Как и всегда на первых сборах работаем над физикой: занимаемся беговой работой, уделяем много внимания занятию с мячом, есть специальные упражнения для нападающих и для игроков оборонительного плана. В целом, тренировки разнообразные и интересные», – сказал Кержаков.