Скоулз будет выступать в мини-футбольной индийской лиге

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз станет игроком индийской мини-футбольной лиги.

Президентом «новорожденного» турнира Premier Futsal, который возьмет старт в июле, стал бывший игрок сборной Португалии Луиш Фигу. Также свое согласие на участие в лиге дали Деку и известный игрок в мини-футбол Фалькао, уже заключившие контракты с клубами.

Поединки турнира буду играться в восьми городах Индии, среди которых Калькутта, Мумбай и Нью-Дели. Сообщается, что турниром Premier Futsal заинтересовалась ФИФА, так как Всеиндийская федерация футбола не давала разрешение на его проведение.