Ширер: «Сборная России – худшая команда Евро-2016, но даже она сумела сдержать Англию»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер отрицательно оценил выступление английской национальной команды на Евро-2016.

«Рой Ходжсон заявил, что не боится никого в плей-офф. Это справедливо, но я не вижу ни одной команды, которая боялась бы играть с нами. Я не хочу казаться отрицательным, но мы в последний момент обыграли Уэльс, не сумели забить Словакии и сыграли вничью с Россией – худшей командой Евро-2016.

Мне кажется, главный тренер не знает оптимальное сочетание стартового состава и нужную тактику для него, и отсюда у команды идут проблемы», – сказал Ширер.