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    «Барселона» не намерена платить Неймару больше 15 миллионов в год

    «Барселона» сделала нападающему команды Неймару окончательное предложение о контракте. Каталонский клуб готов платить бразильскому футболисту не более 15 миллионов евро за сезон.

    Отмечается, что руководство сине-гранатовых не намерено допускать того, чтобы 24-летний форвард зарабатывал больше Лионеля Месси.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить Неймару зарплату в 23 миллиона в год.

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    Источник: Sport.es

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    22.06.2016 10:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 23 июня 2016, 21:33

      Задача .
      Дано: Роналдо,забивающий 6 сезонов подряд больше 50 мячей,выигравший 3 ЛЧ, 3 золотых мяча и вот это все получает 16 миллионов. Месси (не буду перечислять,ибо тоже долго) получает 15. Спрашивается: кто такой Неймар и чего хочет петух без регалий?

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 июня 2016, 14:08

      Можно взять в заменитель расформированной"Волги". Там бюджет в аккурат 20 лямов (остальным не платить, пока играть не научатся).
      И что, то рублей? К ЧМ нефть взлетит до небес, смешаем ее с газом (эксклюзивный суперэффективный коктейль) и рупь станет самой весомой и стабильной валютой во Вселенной.

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ШарКий вояж в ТуЛузу 22 июня 2016, 15:56

      Рупия-это индийская валюта))))

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Black Giz 22 июня 2016, 19:33

      А Вы у бабушек уточните!)

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ШарКий вояж в ТуЛузу 23 июня 2016, 10:32

      Ну это население всегда все про всех знает))))

      0
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 22 июня 2016, 13:33

      Вот и правильно, можно найти ещё не одного Неймара, только не такого раскрученного по имени и все..

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 июня 2016, 13:19

      когда деньги перестанут быть главней всего в мире?

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 июня 2016, 13:06

      Уйдет, его папаша больше 20 лямов выбьет из других команд

      1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 22 июня 2016, 12:53

      Не плохо чувак себе цену набил)))

      0
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      Рейтинг: +72

      Elio 22 июня 2016, 12:48

      Скорее всего уйдет

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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 22 июня 2016, 12:21

      красавцы

      -1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 22 июня 2016, 10:34

      правильно

      -1
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