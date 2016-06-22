«Барселона» не намерена платить Неймару больше 15 миллионов в год

Задача .
Дано: Роналдо,забивающий 6 сезонов подряд больше 50 мячей,выигравший 3 ЛЧ, 3 золотых мяча и вот это все получает 16 миллионов. Месси (не буду перечислять,ибо тоже долго) получает 15. Спрашивается: кто такой Неймар и чего хочет петух без регалий?
«Барселона» сделала нападающему команды Неймару окончательное предложение о контракте. Каталонский клуб готов платить бразильскому футболисту не более 15 миллионов евро за сезон.
Отмечается, что руководство сине-гранатовых не намерено допускать того, чтобы 24-летний форвард зарабатывал больше Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить Неймару зарплату в 23 миллиона в год.
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