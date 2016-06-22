«Барселона» не намерена платить Неймару больше 15 миллионов в год

«Барселона» сделала нападающему команды Неймару окончательное предложение о контракте. Каталонский клуб готов платить бразильскому футболисту не более 15 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что руководство сине-гранатовых не намерено допускать того, чтобы 24-летний форвард зарабатывал больше Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить Неймару зарплату в 23 миллиона в год.

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