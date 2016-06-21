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    «ПСЖ» готов предложить Неймару зарплату в 23 миллиона в год

    Нападающий «Барселоны» Неймар вызвал интерес со стороны «ПСЖ». По информации источника, руководство французского клуба готово предложить бразильцу зарплату в 23 миллиона евро за сезон. Напомним, в «Барселоне» годовой оклад форварда составляет 15 миллионов.

    По данным Transfermarkt, стоимость Неймара оценивается 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Барселону» в Примере 34 матча, в которых забил 24 гола.

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    Источник: Daily Mail

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    21.06.2016 12:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +284

      Kano 23 июня 2016, 21:29

      Класс з/п. Легендарный Леброн Джеймс столько же зарабатывает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -130

      калач 21 июня 2016, 18:15

      за такие деньги надо продавать

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 21 июня 2016, 16:17

      Переходи дурак, станешь ещё круче и богаче

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > JUVENTINO-666 21 июня 2016, 23:37

      богаче, но не круче

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 июня 2016, 13:02

      Утка очередная

      1
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 21 июня 2016, 13:00

      Что же творится с мировым рынком игроков (рабов).. Откуда берутся такие суммы..??? 23 ляма в год зарплата, мир сошёл с ума..

      1
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Red-White Sakhalin 21 июня 2016, 13:52

      Так уж сложилось (причины итак ясны), что в футболе крутятся большие деньги, поэтому и зарплаты соответствующие. Для экономики мира это несущественно, зато появилась прослойка богатых людей. Так причем тут сумасшествие?

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