Радимов: «Уберите этот лимит на легионеров к чертовой матери»

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал разгромное поражение команды в матче с Уэльсом (0:3).

«Проблема не в Слуцком, поскольку это самый успешный тренер у нас в стране — он выиграл в России все. Альтернативу ему, может, и можно найти, но сборную он возглавлял абсолютно заслуженно. И еще проблема нашего футбола точно не в совмещении постов главным тренером.

Если в прошлом году ужесточили лимит на легионеров всего за две недели до начала чемпионата, то в этом году уберите лимит за месяц до старта сезона. Уберите этот лимит к чертовой матери! Если этого не сделать, через два года мы получим то же самое, что сегодня. Просьба, крик души: пожалуйста, уберите лимит на легионеров!

Про сегодняшний матч даже и сказать нечего — все все видели. Просто нужно убрать лимит — тогда шанс на удачное выступление на домашнем чемпионате мира есть. Если же мы снова ужесточим лимит на легионеров, то сборной через два года можно даже нигде и не участвовать», – заявил Радимов.

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