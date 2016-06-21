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  • Радимов: «Уберите этот лимит на легионеров к чертовой матери»

Радимов: «Уберите этот лимит на легионеров к чертовой матери»

21 июня 2016, 02:05
36

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал разгромное поражение команды в матче с Уэльсом (0:3).

«Проблема не в Слуцком, поскольку это самый успешный тренер у нас в стране — он выиграл в России все. Альтернативу ему, может, и можно найти, но сборную он возглавлял абсолютно заслуженно. И еще проблема нашего футбола точно не в совмещении постов главным тренером.

Если в прошлом году ужесточили лимит на легионеров всего за две недели до начала чемпионата, то в этом году уберите лимит за месяц до старта сезона. Уберите этот лимит к чертовой матери! Если этого не сделать, через два года мы получим то же самое, что сегодня. Просьба, крик души: пожалуйста, уберите лимит на легионеров!

Про сегодняшний матч даже и сказать нечего — все все видели. Просто нужно убрать лимит — тогда шанс на удачное выступление на домашнем чемпионате мира есть. Если же мы снова ужесточим лимит на легионеров, то сборной через два года можно даже нигде и не участвовать», – заявил Радимов.

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Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Уэльс Радимов Владислав
Комментарии (36)
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_Kesh_Suntar_
1466464169
Я за!!! Редакторы блиц вопрос сделайте! О отмены лимита (да) (нет).
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CSKA471
1466464723
А еще зарплаты
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mutabor0992
1466467594
Уберите Радимова к чертовой матери!Задрючили такие эксперты!Гоблина и меня на матч тв!На хер этих жополизоФФ!Они все пидоры и подстилки Тины!
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Was Spartak
1466467902
Каким образом увеличение кол-ва легионеров может привести к улучшению спортивных результатов сборной??? Газпром и др. "друзья" российского футбола, направьте денежные средства не на покупку легионеров, а на строительство полей для тренировки, на зарплаты детских тренеров, на облегчение бремени родителей, которые оплачивают футбольные секции... и тогда лет через 8 получим результат и полные трибуны на играх чемпионата. Вы как хотите, а мне не интересно наблюдать не понятно кого на играх чемпионата, а молодые пацаны так и не получат шанс проявить себя, потому что потраченные деньги на очередного иноземного "самородка" надо отрабатывать. Газпром, Лукойл, и др. генспонсоры - убийцы нашего футбола
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Громит
1466472860
Абсолютно согласен. Наконец то прорвало, не зря позорились.
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Васятка
1466473663
Чего?! лимит убрать? вашу зарплату урезать - вот хороший выход! зажрались вы, девочки! идите лучше крестиком вышивайте! покрасовались за рубежом! за такую зарплату что у вас, вы должны быть единственными чемпионами в мире по футболу! на кой я буду хорошо играть, если и так мне заплатят миллионы в год!! в соцсетях только сидите и хвастаетесь своими дорогущими авто, да квартирами многокомнатными! оклад+ премия за победу! оклад =МРОТ. "Надо нашим футболистам уезжать играть за границу"-аха! они получают огромные деньги, между прочим, это налоги с нас, это мы их содержим! так на кой такой футбол вообще содержать??!! лучше в оборонку вкладываться, вон - спецназ тренировать! больше толку будет! так что, девочки,не ваш это вид спорта - футбол!
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gor77
1466474446
Вот странно, почему наши игроки и легионеры очень хорошо играют в хоккей, баскетбол, волейбол? И ниже 3-его места на опускаются. Всё время находятся в лидерах мира! Они фигачат на площадках по полной программе. И уж если проигрывают, то бьются по полной! Может дело не в легионерах? А в той совершенно неадекватной цене, которые эти "футболисты" получают? Вопросов много.
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PNZ1985
1466478684
Футбол для наших прежде всего не игра и спортивная составляющая. Когда платят огромные деньги мотивация бегать за шарообразным тает, в этом наш менталитет.. Опустите срочно зарплаты.
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Dmtry
1466480652
Убрать лимит и российских футболистов не будет вообще. Не выдержат конкуренции.
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Lenin26
1466483863
Убрать лимит и останутся конкурентоспособные игроки, это пойдёт только на пользу, молодёжь будет видеть какого уровня надо добиться что бы играть в основе, и непременно появятся хорошие игроки.
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