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Слуцкий: «Тренера менять нужно точно, остальные вопросы к РФС»

21 июня 2016, 01:06
10

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после матча с Уэльсом (0:3) взял всю вину за неудачное выступление команды на себя.

«Много чего не хватило. Хотел бы извиниться перед болельщиками. Когда проиграл по всем статьям трудно подбирать слова. Готов взять всю вину на себя. Ребята старались, но мои ошибки не позволили сыграть более качественно. Тренера менять нужно точно. Остальные вопросы к РФС», – заявил Слуцкий.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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талхк
1466462218
Уважение Лене,который согласился вообще бесплатно поработать с деревянными, потом признать свои ошибки и сделать самоотвод.
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AVAR-05
1466463548
вопросы к РФС??? А ты,что,уже не министр???
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AVAR-05
1466463988
Все сборные,да и клубы строят концепцию построения и развития стратегии игры. В случае сборной России это вальяжное катание мяча на своей половине. ПОЗОРНИКИ во главе с МИНИСТРОМ спорта
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cska-62
1466464682
Слуцкий: «Тренера менять нужно точно, остальные вопросы к РФС». Совершенно согласен! Главного тренера нужно давно менять в ЦСКА. Сколько уже лет об этом пишу! Чтобы избежать очередного и хронического позора в Европе!
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Livkot
1466470332
Пока в сборной будут играть зенит и цска, притом пенсионеры, ИГРЫ не будет, надо брать молодых и голодных на победу со всей россии а не с 2 клубов.
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-lol-
1466471841
Нехрен 3 напов ставить
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Марь_Я
1466474867
Слуцкий молодец. он хоть что то попытался сделать с этим безвольными амебами. герой матча - Акинфеев. спасибо ему за то, что не позволил заколотить в наши ворота еще больше безответных мячей. поразила меня ситуация с передачей капитанской повязки. стыд и позор. разве можно так? Березуцкий - фу просто, Игнашевич, как девочка капризная. должен был надевать хотя бы за опыт и вести команду за собой. перекидывали эту капитанскую повязку как что-то такое, что стыдно взять в руки! оставить Слуцкого и Акинфеева, остальных в утиль.
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Pirboy71
1466477368
Кому от этого легче?
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