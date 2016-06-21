Слуцкий: «Тренера менять нужно точно, остальные вопросы к РФС»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после матча с Уэльсом (0:3) взял всю вину за неудачное выступление команды на себя.

«Много чего не хватило. Хотел бы извиниться перед болельщиками. Когда проиграл по всем статьям трудно подбирать слова. Готов взять всю вину на себя. Ребята старались, но мои ошибки не позволили сыграть более качественно. Тренера менять нужно точно. Остальные вопросы к РФС», – заявил Слуцкий.

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