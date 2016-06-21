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Слуцкий: «Думаю, что дело не в вариантах состава»

21 июня 2016, 00:24
23

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды в 3-м туре группового этапа Евро-2016 от Уэльса (0:3).

«Можно что угодно говорить, но я хотел бы извиниться перед болельщиками, потому что нас очень хорошо поддерживали. И сегодня трибуны были заполнены.

Нам очень жаль, что мы не оправдали возложенных на нас надежд и бесславно покидаем это Евро.

В прошлый раз был более оборонительный вариант состава, сейчас – атакующий. Думаю, что дело не в вариантах состава», – заявил Слуцкий.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (23)
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алекс88
1466458022
Думаю что вы лохопеды конкретные....большего позора трудно было бы и ожидать...фууууу мля всех в чемпионат Монголии там их место
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Legioner-05
1466458188
И.д.и. н. А.х . Г.а н. Д.оны. в .в ы в.с.е
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Semargl18
1466458293
И вообще призываю бойкотировать и рфпл и матчи сборной пока не поменяют свои приоритеты.
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Ник17
1466458297
Дело было не в бабине, дол....еб сидел в кабине
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deinego77@yandex.ru
1466458574
Помнится он по ростовских игроков сказал что нет у них опыта игры в лиге чемпионов! Зачем они на евро! Что... помогли тебе лигочемпионцы сраные! Полоз и Новосельцев больше пользы принесли бы!!!
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zenit888
1466458764
Как можно было ставить КогдаГдеЧтошника тренером сборной? Все видели как он играет со своим ЦСКА в Европе. Команда, в которой игроки не знают что им делать на поле. В Европе давно играют все команды по другому. Ни кто не стоит на месте, все бегут, борются, а у нас даже товарищеские матчи превратили просто в хождение по полю. Я давно писал, что Слуцкий не тренер. Вот у Мордовии он может выиграть со стариками и с неграми, и когда ему игры сливают.
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SPARTAK-ARMANi
1466458775
Дело в тебе и в твоих лошадях ебаных. Урод ты Слуцкий и твои кони и бомжи. Во главе с мудко. Вас нахуй гнать всех и депортировать из России.
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XaXatyn
1466458779
Из этих гавно-игроков как не лепи всегда одно и тоже получается
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_Kesh_Suntar_
1466458974
Это Спартак виноват! )
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denisov
1466459100
ПОЗОР
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