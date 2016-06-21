Слуцкий: «Думаю, что дело не в вариантах состава»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды в 3-м туре группового этапа Евро-2016 от Уэльса (0:3).

«Можно что угодно говорить, но я хотел бы извиниться перед болельщиками, потому что нас очень хорошо поддерживали. И сегодня трибуны были заполнены.

Нам очень жаль, что мы не оправдали возложенных на нас надежд и бесславно покидаем это Евро.

В прошлый раз был более оборонительный вариант состава, сейчас – атакующий. Думаю, что дело не в вариантах состава», – заявил Слуцкий.

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