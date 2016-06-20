Сборная России все же сыграет с Уэльсом в траурных повязках

Футболисты сборной России смогут выйти на заключительный матч группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса в траурных повязках. Поединок состоится сегодня в Тулузе и начнется в 22:00 по московскому времени. Для выхода в плей-офф турнира подопечных Леонида Слуцкого устроит лишь победа.

Напомним, что 18 июня группа школьников и инструкторов, которые отдыхали в лагере в Карелии, отправилась в поход на трех лодках и попала в шторм. В результате 14 детей погибли.

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