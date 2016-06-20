ЦСКА объявил об уходе Амира Натхо

ЦСКА объявил о расставании с полузащитником московской команды Амиром Натхо. Напомним, что 19-летний российский хавбек перешел в стан армейцев в августе 2015 года. До этого он выступал за «Барселону Б».

В прошедшем сезоне Натхо принял участие в 14 матчах молодежного первенства и забил 2 гола. Также он сыграл в поединке 1/16 финала Кубка России с «Байкалом».

«ПФК ЦСКА желает Амиру успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении армейского клуба.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов