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  • Газзаев: «Широков? Если игрок говорит много лишнего, его надо отправлять домой»

Газзаев: «Широков? Если игрок говорит много лишнего, его надо отправлять домой»

20 июня 2016, 16:17
15

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение по поводу игры полузащитника национальной команды Романа Широкова на чемпионате Европы-2016.

«Сложно оценить Широкова, поскольку он выходил на 10 – 15 минут. Учитывая его опыт, он картины, наверное, не испортил бы. Читал, что много обсуждаются высказывания Широкова об игре сборной. С одной стороны, опытный футболист вправе выражать свое мнение. С другой – если ты сидишь на трибуне как болельщик, или ты журналист, или ты эксперт, – пожалуйста, обсуждай сколько угодно! Но когда ты сам находишься в коллективе, мне кажется, это абсолютно неэтично. Если игрок позволяет себе говорить много лишнего, его на второй день надо отправлять туда, откуда приехал», – сказал Газзаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия ЦСКА Широков Роман Газзаев Валерий
Комментарии (15)
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VikNMar
1466431366
Чего же тебя Валера не отправляли , тоже ведь был говорливым . Правда тогда соцсетей не было .
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никита голоян
1466433236
будет Бубнову напарником))))
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cska-62
1466435502
Широков три матча подряд выходил в конце матча, обострял игру и каждый раз сборная забивала! Два мяча из трёх организованы Широковым и его обостряющими передачами, только в забитом Березуцким мяче Широков непосредственно не участвовал, но был в атаке... Играл бы Широков оба матча, то сегодня не нужно было бы спасаться, находясь в шаге от пропасти... Ну нет остроты в атаке у нас без Широкова и его "пяточек"! Много лет как нет! И Капелло строил атакующую игру с учётом Широкова... И сборная в отборе к ЧМ-2014 выглядела лучше Португалии и заслуженно завоевала первое место в группе... Сломался Широков и не поехал в Бразилию, так вся конструкция игры дона Фабио рухнула... Ну нужен МОЗГ команде для атакующей игры! А не только "бей-беги", да ещё и с расчётом на ошибку соперника или случайный гол... Сколько раз уже команду приходилось выручать нашим ветеранам из центра защиты, хотя это и не их основная задача!
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JUVENTINO-666
1466437934
Вместо того, что бы поддержать Валера постоянно занимается болтологией
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JUVENTINO-666
1466438014
А без Широкова наша сборная ничего, как и другие сборные без своих лилеро
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Андрей Ермошин
1466438837
А что Широкову остается еще делать, если тренер и чиновники слепы и тупы, и не могут объективно определиться с составом и выставить на игру сильнейших игроков. Эти закулисные войны, незаменимые любимчики уже достали, а игры как не было, так и боюсь что не будет.
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FatalMix
1466440426
широкова надо отправить выгнать домой - админ мастер русского языка
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koli4ka
1466444378
Хоть че-то Георгич по делам сказал...
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gambler35
1466456695
Увы,Широков-мертвый...пора закруглять...
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