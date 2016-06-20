Газзаев: «Широков? Если игрок говорит много лишнего, его надо отправлять домой»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение по поводу игры полузащитника национальной команды Романа Широкова на чемпионате Европы-2016.

«Сложно оценить Широкова, поскольку он выходил на 10 – 15 минут. Учитывая его опыт, он картины, наверное, не испортил бы. Читал, что много обсуждаются высказывания Широкова об игре сборной. С одной стороны, опытный футболист вправе выражать свое мнение. С другой – если ты сидишь на трибуне как болельщик, или ты журналист, или ты эксперт, – пожалуйста, обсуждай сколько угодно! Но когда ты сам находишься в коллективе, мне кажется, это абсолютно неэтично. Если игрок позволяет себе говорить много лишнего, его на второй день надо отправлять туда, откуда приехал», – сказал Газзаев.

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