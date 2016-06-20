Французская полиция снова задержала российских болельщиков на Евро-2016

Болельщики сборной России на Евро-2016 в очередной раз были задержаны французскими полицейскими. Автобус с болельщиками остановили при въезде в Тулузу. Стражи правопорядка в течение двух часов проверяли документы у 50 пассажиров транспортного средства. Напомним, в Россию уже выдворены несколько десятков российских болельщиков, обвиненных в беспорядках, которые произошли в Марселе 11 числа перед игрой России с Англией (1:1).

Сегодня подопечные Леонида Слуцкого проведут заключительный матч группового этапа Евро, в котором сыграют с командой Уэльса.