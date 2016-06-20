Симонян: «Сборной России нужны игроки, которые возьмут на себя роль Евсеева»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян назвал игроков сборной России, которые в матче с Уэльсом смогут взять на себя роль лидера и помогут команде победить.

«Нашей сборной можно пожелать победы, и только. Необходимо сделать определенные выводы по матчу со Словакией, ведь так играть нельзя. Особенно меня удивила первая половина той встречи. Нам есть над чем задуматься и что проанализировать. Наши футболисты должны отдать максимум сил в предстоящей игре.

Вспоминаю сейчас матч с Уэльсом в Кардиффе в 2003-м, тогда наша команда проявила волю к победе и умение, поэтому и добилась победы. Сможет ли повторить кто-нибудь подвиг Вадима Евсеева? Что и говорить, нам нужны такие игроки, которые смогут взять на себя его роль. Да у нас есть и Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, несмотря на то что стоит в воротах. Впереди есть Артем Дзюба. А Александр Кокорин должен забыть, как страшный сон, игру со Словакией, проявить себя в полной мере, так же и Федор Смолов.

Удачи нашим ребятам, будем верить в их победу», – сказал Симонян.