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Газзаев: «Я категорически против совмещения должностей»

20 июня 2016, 08:10
9

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев выразил свою точку зрения в вопросе совмещения Леонидом Слуцким постов главного тренера в сборной России и ЦСКА.

«Не прекращаются разговоры на тему, кто должен работать со сборной после чемпионата Европы. Но, на мой взгляд, прежде чем принимать решение, следует определиться, в каком статусе будет находиться тренер. Речь идет про совмещение.

В который раз повторяю – я категорически против! Причем говорю из добрых побуждений, потому что сам прошел через это и понимаю теперь все сложности. Думаю, и Слуцкий уже убедился в этом на собственном опыте. Если бы совмещение приносило пользу и сборной, и клубам, то, наверное, в Европе давно бы работали тренеры-совместители.

Но этого нет. А в России, наоборот, возникла такая мода! Теперь у нас все в РФС являются совместителями. Теперь эта мода добралась и до хоккея. Да, Анатолий Тарасов успешно совмещал, когда ЦСКА был базовым клубом сборной, – но это же происходило еще в советские времена. И в футболе это невозможно!

Каждый человек должен сидеть на одном стуле. Сидение на двух ни к чему хорошему не приведет. Так что главное – с этой темой наконец-то разобраться», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия ЦСКА Россия Газзаев Валерий Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Jackman
1466400552
Думаю, человек знает что говорит! И результат мы можем наблюдать уже сегодня. Нельзя упрекать Леонида Викторовича, он делает всё что может. Особые надежды возлагаются на эту сборную т.к. и тренер русский и игроки могут, если захотят, но похоже с желанием и мотивацией возникают проблемы.
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Garrincha58
1466402179
а почему Мутко совмещает у нас что нет человека который знает лучше футбол чем этот дилетант Неужели никто не подскажет Путину что дальше так продолжаться не может Мутко угробил весь спорт нас не допускают на ОИ а министр в шоколаде А что тут скажешь преступникам дают условные срока(Васильева) а убийц освобождают(Савченко) где логика господа единоросы! и как же за вас голосовать прикажете
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Garrincha58
1466403045
Почему Газзаева не поставить руководить футболом почему у нас на всех постах люди не те кто должен кто понимает в той или иной отрасли ведь поставь артиста руководить сельским хоз-вом что будет? комедия или триллер так же и тут спортом должны руководить спортивные люди которые там всю жизнь которые там варились и знают эту кухню из нутри а у нас назначают Мутко по тому что он якобы может договориться с Усмановым дать денег а другой не может вот и вся логика
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Виталич
1466403981
пес в тренеры ЦСКА метит..
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nemolod
1466407284
Кстати,Тарасов не один руководил сборной по хоккею,а в паре с Чернышевым-тренером московского Динамр до 1973 года! Но Газзаев прав в том,что во-первых в те годы ЦСКА и Динамо были сильнейшими командами (иногда и Спартак ),отчего и сборная строилась на базе этих клубов! Но тогда не было легионеров,так же как и в киевском Динамо,когда с середины 70-х сборную возглавлял Лобановский!
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