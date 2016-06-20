Газзаев: «Я категорически против совмещения должностей»

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев выразил свою точку зрения в вопросе совмещения Леонидом Слуцким постов главного тренера в сборной России и ЦСКА.

«Не прекращаются разговоры на тему, кто должен работать со сборной после чемпионата Европы. Но, на мой взгляд, прежде чем принимать решение, следует определиться, в каком статусе будет находиться тренер. Речь идет про совмещение.

В который раз повторяю – я категорически против! Причем говорю из добрых побуждений, потому что сам прошел через это и понимаю теперь все сложности. Думаю, и Слуцкий уже убедился в этом на собственном опыте. Если бы совмещение приносило пользу и сборной, и клубам, то, наверное, в Европе давно бы работали тренеры-совместители.

Но этого нет. А в России, наоборот, возникла такая мода! Теперь у нас все в РФС являются совместителями. Теперь эта мода добралась и до хоккея. Да, Анатолий Тарасов успешно совмещал, когда ЦСКА был базовым клубом сборной, – но это же происходило еще в советские времена. И в футболе это невозможно!

Каждый человек должен сидеть на одном стуле. Сидение на двух ни к чему хорошему не приведет. Так что главное – с этой темой наконец-то разобраться», – сказал Газзаев.