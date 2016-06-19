Тарханов: «Чтобы победить Уэльс, России нужно создать хорошую среднюю линию»

Известный российский специалист, главный тренер болгарской «Славии» Александр Тарханов рассказал о своих ожиданиях от матча сборной России против сборной Уэльса в третьем туре группового этапа Евро-2016.

«Чтобы победить, нужно создать хорошую среднюю линию, потому что в двух матчах средняя линия у нас не играла. Нужны организаторы – Глушаков, Широков, Мамаев. И Шатов, если он будет действовать в середине поля с Широковым, хотя он и фланговый игрок. И Смолова надо использовать как центрального нападающего. В центре вполне могут сыграть Глушаков и Мамаев с Широковым. Я бы играл в два инсайда с одним нападающим. И надо ставить в состав Мамаева со Смоловым, играющих в одном клубе.

Не важно, сколько будет нападающих. Мы действовали в три форварда, но не забили. Все игроки средней линии должны участвовать в атаке. А на острие должны играть Смолов или Дзюба. И навязывать верховую борьбу, потому что ясно – соперник будет обороняться большими силами. Особого пространства у нас не будет, нужны футболисты, умеющие играть на подборе и открываться под Дзюбу. Возможен и вариант с двумя форвардами, один из которых будет играть в оттяжке.

Козыри Уэльса? Организация игры, огромная самоотдача и четкая игра в обороне. Они и сборной Англии ведь не уступали, по большому счету. И, естественно, есть игрок, который в одиночку может решить исход игры – Бэйл. И также Рэмси. Прогноз? Поставлю на нашу победу – 2:1. Думаю, что могут забить, как и организовать голевую атаку, и Мамаев, и Широков», – сказал Тарханов.