Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Америки. Колумбия в серии пенальти обыгрывает Перу и выходит в полуфинал

    В матче 1/4 финала Кубка Америки сыграли сборные Перу и Колумбии. Основное время матча победителя не выявило, после чего команды перешли к серии пенальти, в которой точнее оказались колумбийцы (4:2).

    Ключевым стал промах защитника сборной Перу Мигеля Трауко.

    В полуфинале колумбийцы будут играть с победителем матча Мексика – Чили.

    Кубок Америки-2016. 1/4 финала

    Перу – Колумбия – 0:0 (пен. 2:4)

    Предупреждения: Тапиа, 63; Сапата, 66; Диас, 70.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2016 06:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 июня 2016, 15:53

      Браво!Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 18 июня 2016, 10:24

      Должны взять кубок!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 июня 2016, 07:09

      А казалось, что Колумбия 100% фаворит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 июня 2016, 06:40

      Рука Бога в этот раз не помогла?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11