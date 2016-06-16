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  • Англия и Уэльс определят сильнейшего в британском дерби на Евро-2016

Англия и Уэльс определят сильнейшего в британском дерби на Евро-2016

16 июня 2016, 15:00
14

16 июня состоятся еще три матча Евро-2016. В стартовом матче игрового дня сыграют участники группы B – команды Англии и Уэльса. Валлийцы в первом туре обыграли словаков, а вот англичане сыграли вничью с россиянами, что просто обязывает их побеждать.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Англия Уэльс
Комментарии (14)
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Ч.В.Г.
1466058099
Ставлю на 1-1
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84aivengo
1466060122
неужели фанаты друг другу морды не набьют?
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subbdim
1466064724
Уэльс
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VerSaR
1466069626
Спасибо нашей сборной за возможность болеть и желать победы Англии.
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Drapik
1466078938
Уэльс сольет
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Su27Flanker
1466080460
Пока еще не было разгромной победы, надеемся...И побольше желтых карточек уэльсу! Вперед Россия!
Ответить
Аскорбин
1466081708
По тв жатецкий гусь комментирует,задрал уже.
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Димон Алма-Ата
1466083262
Давай Англия, сади Уэльс на желтые карточки
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Kaisla
1466084754
короче выйдут Уэльс и Словакия)))) Харт чудит)))
Ответить
cska-62
1466085217
Откровение дамы, которая футболом не интересуется, но вынуждена по чисто бытовым обстоятельствам слышать трансляции: «Я, конечно, понимаю, что этот ваш чемпионат проводится во Франции, но почему в воротах у валлийцев должен стоять именно французский коньяк?» (Wayne Robert Hennessey – вратарь сборной Уэльса – прим. Е.С.).
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