Англия и Уэльс определят сильнейшего в британском дерби на Евро-2016

16 июня состоятся еще три матча Евро-2016. В стартовом матче игрового дня сыграют участники группы B – команды Англии и Уэльса. Валлийцы в первом туре обыграли словаков, а вот англичане сыграли вничью с россиянами, что просто обязывает их побеждать.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

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