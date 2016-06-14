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  • Полиция Франции объявила о депортации российского болельщика за терроризм

Полиция Франции объявила о депортации российского болельщика за терроризм

14 июня 2016, 10:27
21

Группа российских болельщиков блокирована полицией в автобусе в пригороде Канн. Одному из фанатов полиция Франции объявила о депортации по обвинению в терроризме.

«Нас задержали по непонятным причинам, все мы сидим в автобусе, и никто к нам не заходит, не дают переводчика, ничего не объясняют. Один болельщик вышел для проверки документов, и ему объявили о депортации. Причина, которую нам сказали, – это терроризм. Угрожают вытаскивать силой, пока держимся», – сказал глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

В прошедший понедельник полиция провела обыски в номерах отеля, где проживают представители ВОБ. Проверки были устроены в связи с беспорядками в Марселе.

«Автобус стоит на территории жандармерии, выходить из автобуса никто не собирается – ждем представителей консульства. Нам ничего не объяснили, а первому, кто согласился на досмотр, объявили о депортации, причем причин не огласили. У нас здесь разношерстный возрастной состав. Тут и мужчины «за 60», и девушки», – рассказал исполнительный директор ВОБ Иван Кузнецов.

Матч второго тура группового этапа Евро-2016 Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в Лилле в 16:00 по московскому времени.

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Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Россия
Комментарии (21)
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Mr Abdullaev
1465890216
Из за не болельщиков хулиганов, страдают невинные!!!
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Smekaev
1465890836
За терроризм только депортация?! Они там не просто сопли жуют - они в них утонули все давно по ходу. Или терроризм и по полной, или согласитесь, что вас попросили нагнетать. Блять, Франция уже обосралась с проведением ЧЕ.
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igorek25
1465893008
Совсем не удивляет этот беспредел и травля, заказанные большой политикой. Они так уверены, что ЧМ - 2018 в России не пройдёт?
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n1hat
1465893185
Интересно, операция называется "ниндзя" ?))
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kella
1465893390
Интересно, а где же герои с Марселя?
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465894969
Охотой на ведьм жандарметки в очередной расписались в полной своей беспомощности по наведению порядка как на улицах (только газом травить и могут), так и на стадионах. Печалит одно: никто в мире этого просто не заметит, зато, как всегда, крайняя Россия может прилично огрести на волне новых бездоказательных фабрикаций.
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vladimir-7
1465897341
Французские жандармы, как псы у колена англичан, которые жалуются, что их обижают русские медведи. Ждем-с англичан и французов в 2018г. с нетерпением.
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Black Giz
1465898414
Французкие шакалы. У них жандармы вообще не могут работать. А мы на своих жалуемся, епта.
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ljrljr0505
1465898679
Лягушатники чтобы нагадить России даже с своими злейшими "друзьями" англосаксами заодно, хотя уверен они знают кто зачинщики и провокаторы...
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111Hunter111
1465901493
ничего скоро 2018 год
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