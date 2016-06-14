Полиция Франции объявила о депортации российского болельщика за терроризм

Группа российских болельщиков блокирована полицией в автобусе в пригороде Канн. Одному из фанатов полиция Франции объявила о депортации по обвинению в терроризме.

«Нас задержали по непонятным причинам, все мы сидим в автобусе, и никто к нам не заходит, не дают переводчика, ничего не объясняют. Один болельщик вышел для проверки документов, и ему объявили о депортации. Причина, которую нам сказали, – это терроризм. Угрожают вытаскивать силой, пока держимся», – сказал глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

В прошедший понедельник полиция провела обыски в номерах отеля, где проживают представители ВОБ. Проверки были устроены в связи с беспорядками в Марселе.

«Автобус стоит на территории жандармерии, выходить из автобуса никто не собирается – ждем представителей консульства. Нам ничего не объяснили, а первому, кто согласился на досмотр, объявили о депортации, причем причин не огласили. У нас здесь разношерстный возрастной состав. Тут и мужчины «за 60», и девушки», – рассказал исполнительный директор ВОБ Иван Кузнецов.

Матч второго тура группового этапа Евро-2016 Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в Лилле в 16:00 по московскому времени.

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