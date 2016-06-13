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  • ФА Уэльса: «Есть мощная безумная группа бандитов из России. Не стоит ехать в Ланс без билета на матч»

ФА Уэльса: «Есть мощная безумная группа бандитов из России. Не стоит ехать в Ланс без билета на матч»

13 июня 2016, 20:21
18

Офицер службы безопасности Футбольной ассоциации Уэльса Уэйн Нэш предостерег болельщиков валлийцев перед поездкой на матч против Cловакии, который состоится в Лансе.

«Во Францию приехала группа мощных безумных бандитов из России, чье криминальное поведение переходит все границы. Думаю, разведка была там, и они в курсе, что эта группа прибыла во Францию.

Мы знаем, что некоторых русских задержала французская полиция, но я не думаю, что у нас есть полная картина ситуации.

Если у вас нет билета на матч, то не стоит ехать в Ланс», – сказал Нэш.

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Источник: Telegraph.co.uk
Чемпионат Европы Уэльс Россия
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Dizzel79
1465838659
ха-ха-ха, а еще там медведи с цыганами
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ФК Зенит всея Руси
1465839418
В принципе, сделать можно лишь одно: остаться в своём Уэльсе и запрятаться к мамкам под юбки и сидеть там бесшумно дрожа.
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thorgrimm
1465839587
Ибо неуй провоцировать.
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Tlekhugov
1465840583
Не скажу , что бандиты, но походу безумная группа, это ФА Уэльса
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Обер-КанцлерЪ
1465840689
Ок, гейропа, в следующий раз пришлем вежливых людей.
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pegas1276
1465840854
как достали эти западные "истерички", уже не знают, как нас ужалить ...
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abhvfdtcn
1465842114
видать жопа полная к подготовке к ЧР2018, раз слить его решили таким образом. А что, очень будет удобная причина, ведь виновата третья сторона - фанаты.
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Zubo
1465842747
Почему то меня не удивляет это ... что можно еще ждать от Европы это же светское общество : подтираться российским флагом ничего криминального нет, а получить за это в табло это бандитизм. Немедленно арестовать за осквернение флага и оскорбление гослиц, посла Англии на ковер в МИД ну и т.д.
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Chesn0k
1465843327
хорьки британские в штаны наложили)
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roman230582
1465844615
Англосакские сцыкуны
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