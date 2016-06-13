ФА Уэльса: «Есть мощная безумная группа бандитов из России. Не стоит ехать в Ланс без билета на матч»

Офицер службы безопасности Футбольной ассоциации Уэльса Уэйн Нэш предостерег болельщиков валлийцев перед поездкой на матч против Cловакии, который состоится в Лансе.

«Во Францию приехала группа мощных безумных бандитов из России, чье криминальное поведение переходит все границы. Думаю, разведка была там, и они в курсе, что эта группа прибыла во Францию.

Мы знаем, что некоторых русских задержала французская полиция, но я не думаю, что у нас есть полная картина ситуации.

Если у вас нет билета на матч, то не стоит ехать в Ланс», – сказал Нэш.

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