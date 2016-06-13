Форвард сборной Перу: «Я забил не рукой, а бедром»

Форвард сборной Перу Рауль Руидиас прокомментировал скандальный эпизод со взятием ворот в матче Кубка Америки с Бразилией (1:0).

Напомним, что перуанец забил гол рукой и вывел свою команду в плей-офф турнира.

«Все произошло очень быстро. Мяч попал мне в бедро, и мне непонятно, о чем здесь спорить», — сказал Руидиас.