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    Форвард сборной Перу: «Я забил не рукой, а бедром»

    Форвард сборной Перу Рауль Руидиас прокомментировал скандальный эпизод со взятием ворот в матче Кубка Америки с Бразилией (1:0).

    Напомним, что перуанец забил гол рукой и вывел свою команду в плей-офф турнира.

    «Все произошло очень быстро. Мяч попал мне в бедро, и мне непонятно, о чем здесь спорить», — сказал Руидиас.

    Источник: Marca

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    13.06.2016 10:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 13 июня 2016, 14:10

      Я не понимаю, насколько нужно быть отбитым, чтобы не понимать, что тебя снимают десятки камер со всех возможных ракурсов, блять, и если судьи, которые, видимо, в глаза ебутся, не заметили руки, то уж остальные-то люди на повторах могли рассмотреть всё во всех подробностях.

      -3
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      Рейтинг: -22

      Cobold 13 июня 2016, 14:04

      Шкура красномордая! На кол тебя.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит 13 июня 2016, 13:13

      Это было бедро Бога!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 июня 2016, 13:05

      «Все произошло очень быстро. Мяч попал мне в бедро, и мне непонятно, о чем здесь спорить. Наверное, вы все слепые», — сказал Руидиас.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июня 2016, 12:44

      Гав.но ты а не футболист-на видеоповторе отчетливо видно чем ты забил-к сожалению вот такие вот и позорят чистый спорт.

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 13 июня 2016, 11:57

      На видео все видно, какое бедро, будь мужиком, признайся !

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 июня 2016, 11:35

      Его лицо специально долго держали крупным планом, на роже было написано, что нашкодил.

      4
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      Рейтинг: +395

      meiram 13 июня 2016, 11:29

      Почему не отменили после видеоповтора гол? Отменять решения судей должен иметь право резервный арбитр,убеждая всех правотой выбранного решения!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 июня 2016, 10:53

      :))))) Просто нет слов! Мягко говоря нехороший человек

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 13 июня 2016, 10:37

      Так пиздить,зная что повтор все видели,а уж репортёры точно видели,а потом только задавали вопросы.

      0
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