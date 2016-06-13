Форвард сборной Перу: «Я забил не рукой, а бедром»

Я не понимаю, насколько нужно быть отбитым, чтобы не понимать, что тебя снимают десятки камер со всех возможных ракурсов, блять, и если судьи, которые, видимо, в глаза ебутся, не заметили руки, то уж остальные-то люди на повторах могли рассмотреть всё во всех подробностях.
Форвард сборной Перу Рауль Руидиас прокомментировал скандальный эпизод со взятием ворот в матче Кубка Америки с Бразилией (1:0).
Напомним, что перуанец забил гол рукой и вывел свою команду в плей-офф турнира.
«Все произошло очень быстро. Мяч попал мне в бедро, и мне непонятно, о чем здесь спорить», — сказал Руидиас.