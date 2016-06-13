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    Кубок Америки-2016. Бразилия проиграла Перу и покинула турнир, гол Нобоа помог Эквадору разгромить Гаити

    В матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки в группе А сборная Бразилии уступила команде Перу и впервые с 1987 года не смогла пробиться в раунд плей-офф. В другом матче дня эквадорцы уверенно разобрались с Гаити (4:0) и заняли первое место в группе. Голом отметился известный российскому болельщику Кристан Нобоа. Вторую путевку в следующий этап получила сборная Перу.

    Кубок Америки-2016. Групповой этап. Группа B. 3-й тур

    Эквадор – Гаити – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Валенсия, 11; 2:0 – Айови, 20; 3:0 – Нобоа, 57; 4:0 – Валенсия, 78.

    Бразилия – Перу – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Руидиас, 75.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 06:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 июня 2016, 16:46

      вот это нежданчик

      0
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 13 июня 2016, 12:50

      ну с таким подбором игроков у бразилии не удивительно что они не вышли из группы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 июня 2016, 11:37

      Дунга клоун...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 июня 2016, 10:55

      Печаль...поедут ли они в Россию?)))

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 13 июня 2016, 10:34

      Даже если бы он рукой не забил,и осталась ничья,то Бразилия бы всё равно не вышла

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > narkozanos 13 июня 2016, 11:44

      Как раз вышли бы бразильцы и эквадор! А перуанцы домой бы поехали.

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 13 июня 2016, 09:41

      Это хуже,чем 1:7...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 13 июня 2016, 09:04

      НЕ выйти из группы с Гаити перу и Эквадором. Это как ? В 18 году нам такой шлак не нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 13 июня 2016, 08:52

      Не только мы позориться умеем

      1
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 13 июня 2016, 08:48

      позор бразильцам,очень слабое выступление

      4
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    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 13 июня 2016, 08:22

      мда, не ожидал от бразильцев, кризис и у них видимо ...

      2
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