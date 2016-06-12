Китайцы предлагают Халку 15 миллионов в год

«Гуанчжоу Эвергранд» интересуется полузащитником «Зенита» Халком. Китайцы предлагают бразильскому футболисту контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год. «Гуанчжоу» пока не делал официального предложения «Зениту».

Отметим, Халк в минувшем сезоне провел 38 матчей за «Зенит», в которых забил 23 мяча.