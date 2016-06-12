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    Китайцы предлагают Халку 15 миллионов в год

    «Гуанчжоу Эвергранд» интересуется полузащитником «Зенита» Халком. Китайцы предлагают бразильскому футболисту контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год. «Гуанчжоу» пока не делал официального предложения «Зениту».

    Отметим, Халк в минувшем сезоне провел 38 матчей за «Зенит», в которых забил 23 мяча.

    Источник: ТАСС

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    12.06.2016 21:57
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2016, 10:04

      после фиаско Бразилии на Кубке Америки китайцы снизят цену а если все таки уйдет то новый тренер а Дунгу точно уволят я думаю из Китая никого больше вызывать не будет и Хал больше не сыграет за сб.Бразилии так что пусть едет и мечта его сыграть на ЧМ 18г не осуществится

      -2
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha > Garrincha58 14 июня 2016, 12:59

      Если только не поменяет гражданство.

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 13 июня 2016, 08:19

      15 для Китая мизер

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июня 2016, 06:46

      Если уйдет -для Зенита наступят черные дни-это же мотор команды.

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 июня 2016, 00:31

      Халка брали оптом, и продавать надо оптом.
      Предлагаю продать вместе с "Гуливером",
      пусть китайцам морды бьёт.

      2
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      Рейтинг: +5

      samara94 13 июня 2016, 00:16

      не отдадут

      -1
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      Рейтинг: +592

      spaike 13 июня 2016, 00:08

      Если продавать то только если за 100 или более лямов

      2
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 > spaike 13 июня 2016, 00:17

      Нормальный человек даст за него реальную цену.

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > spaike 13 июня 2016, 00:21

      Даже КриРо в таком возрасте за такие деньги не купили бы))))Хотя би милионов за 40 это более реальные цифры

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      Рейтинг: +592

      spaike > Pro100Kid 13 июня 2016, 05:04

      писали что китайцы были готовы заплатить около 100 миллионов

      2
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > spaike 13 июня 2016, 06:11

      Это шляпа была. Митрофанов говорил, что 30 они давали за него. Кстати по контракту за 100 его можно выкупить никого не спрашивая, кроме него самого.

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      Рейтинг: +217

      Salamоn > spaike 13 июня 2016, 08:43

      За 100 лямов зеленых,но не евросов

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > spaike 14 июня 2016, 11:46

      Вот именно,что писали) На заборе тоже написано...

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      Рейтинг: +875

      sidul1 13 июня 2016, 00:07

      уйдет к Скалари,ладно пора уже менять игру,Дзюбу на лавку

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      Рейтинг: +148

      grafff 13 июня 2016, 00:05

      мало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +18

      griezmann_7 12 июня 2016, 23:59

      у него контракт господа кЕтайцы, 150 лямов и он ваш!

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 12 июня 2016, 23:34

      Тогда придется и полено (игрочишка который) прикупить,ведь бомжам он без надобности если Хульк уйдет.Деревянную палку и пустой бидон свой только под его передачи ведь подставлять горазд,и запихивать в сетку только с них) Вчерашний матч с англичанами это отлично доказал...

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      Рейтинг: +26

      serset > Недовольный 13 июня 2016, 04:21

      "деревянный" хоть пытается чтото сделать...интересно,что может "самый талантливый"..на "к" называется,под 9 номером бегает - бесполезный кусок г-на...

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > serset 13 июня 2016, 18:01

      КАКАрина по акции 0-0-36 в подарок бесплатно.Его все равно за футболиста ни кто не считает,чисто дурачка приютили,типа сын полка,т.е сын шлакосвалки

      -1
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