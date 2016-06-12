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  • Рейнгольд: «Акинфеев произвел фурор в Европе. Все узнали, что он в порядке»

Рейнгольд: «Акинфеев произвел фурор в Европе. Все узнали, что он в порядке»

12 июня 2016, 16:27
14

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 с Англией (1:1).

– Была ли возможность у Акинфеева отразить удар Эрика Дайера? Может стенка была выстроена неправильно?

– Не было. Вратарь должен был стенкой перекрыть центр. Это было сделано. Но любой удар из такой позиции в угол – это гол. И удар получился хороший, обводящий. Акинфеев – лучший игрок матча. Он выручал и произвел фурор. Не на нас, а на Европу. Все узнали, что он в порядке.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия Англия Акинфеев Игорь Рейнгольд Валерий
Комментарии (14)
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triton004
1465739526
Акинфеев лучший !!!
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АртурZaСМ
1465740829
а я не согласен с тем , что не было возможности отразить удар... он закрыл стенкой ближний угол, а сам стоял в дальнем, но почему то сделал шаг в центр и всё, точка невозврата пройдена дальше уже не успевал вернуться... вот если бы мяч перелетев стенку влетел в ближний угол тогда вопросов не было бы , а так это чисто его ошибка, НО своей игрой по ходу матча он эту горькую пилюлю залил сладким сиропом...
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EVM
1465741861
Меньше бы болтали, а то сглазите!
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Garrincha58
1465744087
один удар отразил и все он опять в порядке а завтра пропустит между ног и все опять дырка а гол от Дайера на его совести
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Валерий2705
1465747228
Игорь в этом матче в поряде, без него, еще до этого гола бы пару впихнули... Но от чувства эйфории, не нужно говорить, что и гол не его. Стенка, не стенка, а за открытый угол отвечает вратарь, да и был удар плотный, обводящий, но не в самый угол, и не сделай шажок в другую сторону, а стой на месте, потащил бы сто %, так что кури, "эксперт"
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Громит
1465749018
Игорь все же молодец!
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os_man
1465750087
" Вратарь должен был стенкой перекрыть центр. Это было сделано" Это какой стенкой он центр перекрыл. Закрываешь один угол ворот, сам стой в другом, а не по центру. Короче, стандартно облажались на стандарте. ( См. ссылку, там все видно) http://floomby.ru/s2/ng9fyH
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Tri
1465753599
Рано делать выводы, Игорю удачи.
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alexzima
1465763769
главное не сглазить
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mutabor0992
1465767917
Фурор мурор.Сыграл чуть выше среднего.А что никто не пишет,что игорясика как пацана развели при пробитии штрафного?Если бы не 1-1...то все бы заметили его косяк.А так игорЪ даже после матча в интервью не признался что его ляп.Какое то фуфло протулил.
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