Рейнгольд: «Акинфеев произвел фурор в Европе. Все узнали, что он в порядке»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 с Англией (1:1).

– Была ли возможность у Акинфеева отразить удар Эрика Дайера? Может стенка была выстроена неправильно?

– Не было. Вратарь должен был стенкой перекрыть центр. Это было сделано. Но любой удар из такой позиции в угол – это гол. И удар получился хороший, обводящий. Акинфеев – лучший игрок матча. Он выручал и произвел фурор. Не на нас, а на Европу. Все узнали, что он в порядке.

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