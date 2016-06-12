УЕФА начал расследование в отношении поведения болельщиков сборной России на матче с Англией

УЕФА начал расследование в отношении поведения болельщиков сборной России на матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 против Англии (1:1). Фанатов национальной команды обвиняют в беспорядках, творившихся до и после встречи на стадионе «Велодром», расизме и использовании пиротехники. Отметим, что против английских болельщиков дело не было заведено.

Решение в отношении российских фанатов будет вынесено организацией во вторник 14 июня.

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