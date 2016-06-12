Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • УЕФА начал расследование в отношении поведения болельщиков сборной России на матче с Англией

УЕФА начал расследование в отношении поведения болельщиков сборной России на матче с Англией

12 июня 2016, 13:17
38

УЕФА начал расследование в отношении поведения болельщиков сборной России на матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 против Англии (1:1). Фанатов национальной команды обвиняют в беспорядках, творившихся до и после встречи на стадионе «Велодром», расизме и использовании пиротехники. Отметим, что против английских болельщиков дело не было заведено.

Решение в отношении российских фанатов будет вынесено организацией во вторник 14 июня.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Англия Россия
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fdo Torres
1465728097
Уже не удивляет такая предвзятость
Ответить
Masteralex
1465729598
Официальное заявление УЕФА: "Все беспорядки в Марселе были устроены российскими болельщиками, их приехало туда 250 тысяч, 170 тысяч говорило только на чистом английском языке, и якобы выражало поддержку сборной Англии, но нас не проведёшь, мы вычислили, что это всё замаскированные российские болельщики. Ещё 50 тысяч российских болельщиков замаскировались под местное население, говорили на французском и проводили стычки с полицией и с другими российскими болельщиками, которые косили под английских. Английских болельщиков в Марселе не было."
Ответить
папа сибиряк
1465729670
наши "болельщики" позорят нашу страну, перед лицом Европы опять облажались. Стыдно смотреть как потные ряхи с пузами на перевес отстаиваю честь флага. Это противно. Даже если английские такие же стремные ряхи и провоцировали, надо быть чуть умнее и выше этого. кому что доказали? и от официальных лиц ни одного осуждения нет? в новостях пишут только что наши начали драку в ответ на оскорбления Путина. ну не смешно ли это? Честь Президента отстояли? теперь каждому по ордену и кольцо в нос! накипело
Ответить
Дима Савенков
1465729810
Стыдно за такие проявления Любых футбольных болельщиков
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465733922
Запретить футбол в России пока болельщики не научатся культуре поведения.
Ответить
diadushka
1465734302
Засчитать тех.поражение 0:3 и давай до свидания! Болеть не умеете - сидите дома! Многие скажут команда не причем...... А в матче с Черногорией когда вничью сыграли, но в Акинфеева кинули петарду, засчитали 3:0 в нашу пользу из-за фанов Черногории, тут та же самая ситуация.........
Ответить
EVM
1465735875
А расследовать поведение английских быдло-болельщиков, УЕФА не хочет?! Или то, как они ведут себя , является нормой поведения болельщика?! У французских полицейских, которые без конца их усмиряют, уже слезоточивый газ закончился. А на стадионе, они провоцировали наших и за это напросились на люли. В одном наши болельщики не правы-это использование пиротехники.
Ответить
SD-Podonok
1465735908
Дикари! Закрыть все визы в Европу! Сидите у себя дома!
Ответить
SD-Podonok
1465736209
По сообщению издания La Provence, французские, английские, итальянские, немецкие, украинские и польские фаны совместно с националистическими группами Франции дали русским болельщикам 24 часа чтобы они собрали свои вещи и покинули страну. В противном случае правые силы Франции обещают не щадить даже женщин. Они обещают отлавливать русских во всех городах и карать их за неадекватное поведение после вчерашнего матча со сборной Англии, сообщает портал proua.com.ua. Небывалое возмущение болельщиков фактически всех стран Европы вызвало зверское поведение русских фашистских группировок приехавших во Францию поддержать свою сборную на Евро-2016. По сообщению мировых СМИ во время побоищ, организованных русскими дикарями, был убит пожилой мужчина, одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Русские звери били даже детей. По всей видимости, национал-патриотические силы настроены крайне агрессивно и если русские фаны проигнорируют сообщение не исключено, что в родную Россию много из них не вернется.
Ответить
Kollljan
1465737121
На этом сайте хохлам делать нечего!
Ответить
Главные новости
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
6
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+