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  • России грозят санкции со стороны УЕФА из-за поведения фанатов

России грозят санкции со стороны УЕФА из-за поведения фанатов

12 июня 2016, 03:02
14

УЕФА откроет дисциплинарное дело по поводу фанатских столкновений в Марселе, в которых принимали участие российские и английские болельщики. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что более серьезное наказание получит Россия, болельщики которой после матча с Англией (1:1) прорвались на сектор англичан и напали на них, после чего те вынуждены были спасаться бегством.

Сообщается, что при определении степени вины дисциплинарный комитет УЕФА может учесть аналогичные инциденты с участием россиян в Польше во время Евро-2012.

Ранее УЕФА осудил поведение английских и российских фанатов.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Англия Россия
Комментарии (14)
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CheKubana
1465689920
Хотя их было гораздо больше))) трусливые шлюхи
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Sergey-68
1465690877
сами виноваты теперь без болельщиков будем играть долго
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талхк
1465690908
почему блять нам санкции а про англичан все молчат? как же заебала эта предвзятость.
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dr.Dexter
1465692063
толерантные Г(е)йропейцы блеать..............
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Kaisla
1465692607
красавцы)))))))))))
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Томь вперёд
1465693640
Сами же напрашивались... А мы опять виноваты!
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никита голоян
1465693680
ну хоть морду хорошо набили ..не жалко..и без ракет бояться будут..))
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spaike
1465695190
Я бы впервую очередь наказал бы Францию как организатора ЧЕ. Если бы Была проведена нормальная подготовка предупреждения и урегулирования столкновений ничего подобного не произошло бы, от силы мелкие стычки.
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GoldPlayFIFARus9
1465706416
Ну ахринеть теперь,несколько дней всё что можно громили англо-саксы,а как только врубили ответку,то всё,пздц....
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465719875
Уж за пару-то лет майданутых событий можно было бы усвоить, что в любом случае нас и объективно, и субъективно, а проще говоря, предвзято будут делать крайними. И какой тогда смысл отвечать на провокации и, тем более, атаковать британский сектор? Еще и жизни можно лишиться... неважно чьей. С другой стороны чему я, собственно, удивляюсь, когда даже из разряда диванных мнений большинство в точности такого же бездумного характера. Ну, неужели не хватает мозгов понять, что кампания отъема у России ЧМ-18 включает в себя в т.ч. и эти провокации?!
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