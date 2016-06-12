России грозят санкции со стороны УЕФА из-за поведения фанатов

УЕФА откроет дисциплинарное дело по поводу фанатских столкновений в Марселе, в которых принимали участие российские и английские болельщики. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что более серьезное наказание получит Россия, болельщики которой после матча с Англией (1:1) прорвались на сектор англичан и напали на них, после чего те вынуждены были спасаться бегством.

Сообщается, что при определении степени вины дисциплинарный комитет УЕФА может учесть аналогичные инциденты с участием россиян в Польше во время Евро-2012.

Ранее УЕФА осудил поведение английских и российских фанатов.

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