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    «Зенит» предложил за Глика 10 миллионов

    Защитник «Торино» Камиль Глик является одной из трансферных целей «Зенита» во время летнего трансферного окна. Как сообщает источник, руководство петербургского клуба предложило за 28-летнего футболиста 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов. Кроме того, самому игроку был предложен четырехлетний контракт с годовым окладом в 2 миллиона.

    В нынешнем сезоне Глик провел за «Торино» в Серии А 33 матча, в которых заработал 11 желтых карточек.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    11.06.2016 15:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 12 июня 2016, 20:21

      хахахахаха бомбардир в своем репертуаре ... 2 недели назад 13 лямов предлагали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 12 июня 2016, 20:14

      да ну на

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Dizzel79 12 июня 2016, 14:45

      кто такой???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 11 июня 2016, 17:26

      Брехня.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      толллян 11 июня 2016, 16:50

      Дороговато,хотя у Зенита меньше просить и нельзя,

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 11 июня 2016, 16:02

      Неплохой защитник, можно взять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 июня 2016, 15:27

      меньше 10 сумма для воров неинтересна

      -1
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