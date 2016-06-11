Бубнов: «У Англии игроков хватит на два состава, у России – хорошо, если один наберется»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Евро-2016 между сборными Англии и России. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Англичане, конечно, будут фаворитами в матче против нашей сборной, и тому есть несколько причин. Так, они раньше нас начали подготовку и еще и получили затем три дня отдыха, что перед таким крупным и продолжительным турниром очень важно. Они провели и больше контрольных игр – всего три, и все эти матчи были выиграны. Кроме того, у англичан практически не было серьезных травм.

Главный тренер Рой Ходжсон даже сам говорил о том, что футболистов, имеющихся у него в распоряжении, может хватить и на два равноценных состава. У нашей же сборной хорошо, если наберется один.

Как играть против сборной Англии? Нужно максимально уплотнить середину поля, чтобы добиться численного преимущества. Надо постараться отодвинуть соперника от своих ворот и использовать быстрые контратаки», – сказал Бубнов.