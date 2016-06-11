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    Первый тренер Смолова: «Федя плакал, когда я его заменял»

    Первый тренер нападающего сборной России Федора Смолова Александр Поспелов рассказал о том, каким был футболист в детстве.

    «Федор был перспективным мальчишкой. Природа ему многое дала. Мне было приятно с ним работать. Помню, когда в первый раз его увидел, сразу подумал, что он должен заиграть на высоком уровне. Федор схватывал все на лету. Был лучшим в команде. Федя 1990 года рождения, но ездил на турниры и играл за ребят постарше – набирался опыта. Забивал очень много. Чутье на гол было сумасшедшее. Но иногда, когда видел, что Федя начинает баловаться на поле, я его заменял. Он сильно обижался из-за этого, порой до слез доходило. Но зато на следующую игру выходил и в одиночку обыгрывал команду соперников. Такой у него был характер. Одноклубники его уважали. Не было никакого зазнайства. Иначе сразу на землю опускали.

    На Евро желаю Федору только спортивной удачи. Хочу, чтобы Фeдор забил и порадовал наших саратовских болельщиков», — сказал Поспелов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.06.2016 10:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2016, 10:16

      Так сильно плакал, что новость два раза пустили ))??

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