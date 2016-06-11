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  • Слуцкий: «Такое ощущение, что завтра вся страна будет болеть за нас»

Слуцкий: «Такое ощущение, что завтра вся страна будет болеть за нас»

11 июня 2016, 01:46
19

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Напомним, встреча состоится в субботу и начнется в 22:00 по московскому времени.

– Подходит ли к сборной России пословица «Русские долго запрягают, но быстро едут"?

– Что считать за «долго запрягают"? Если тренировочный этап, то соответствует действительности. А если речь про турнир, то не хотелось бы.

– Что является большим преимуществом – опыт российских футболистов или молодость английских?

– Всегда идет вечный спор между молодостью и опытом. Что будет преимуществом? То, что у нас есть футболисты, имеющие опыт выступления в подобных турнирах? Или наоборот, превосходство будет у англичан, у которых молодые игроки еще не сталкивались с давлением.

К тому же, у нас тоже большая группа игроков, для кого это будет первый опыт участия в крупных международных турнирах.

– Вы испытываете ощущение, что вас ждет самый важный матч в карьере?

– Не совсем корректная постановка вопроса. Я испытываю ощущение, что завтра вся страна будет болеть за нас и переживать. Хочется порадовать болельщиков качественной игрой и хорошим результатом. В этом плане – да. Но назвать матч с Англией самым важным в карьере… Об этом можно будет говорить позже.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Англия Слуцкий Леонид
Комментарии (19)
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бочаров
1465607498
мо то болеем Вы покажите чё можите
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alex1951
1465611113
Пусть воины Слуцкого перенесут весь свой пыл ,задор,как они умеют это делать в барах - на поле,а главное ,что бы дыхалки хватило,ДЫХАЛКИ!
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yanedo
1465616039
ага сидим смотрим на наших калек и ждём щас вспыхнет а что а вдруг
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Каратель помойников
1465616047
страна то будетболет, переживать...пусть игроки не подведут,порадуют..и чтобы не получилось так,как сказал один чипсожуй "это ваши проблемы"
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zarya-lk72
1465617048
РОССИЯ - ЖДЁТ И НАДЕЕТСЯ НА СВОЮ СБОРНУЮ !!!!!!! ПОРАДУЙТЕ - УДАЧИ ВАМИ ВЕЗЕНИЯ, ПОРВИТЕ ЕВРОПУ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ - ОНИ УЖЕ ДОСТАЛИ !!!!!!!
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Димон Алма-Ата
1465618399
Еще и весь Казахстан за Россию болеет, удачи Вам!
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kykyi
1465622111
Болеть-да, а ставки на сделают в пользу англичан, вот парадокс.
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acer2003
1465624291
Лёня,Лёня, что ты несёшь ?
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андрей андреев
1465625891
Он вчера видел какие скорости на поле? Называется слиыай воду
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alex1951
1465629573
Если ,не дай бог,уложат Англию ,все сойдут с ума ! А реакция русских болел,будет нечто ввиде теракта,после игры есесенно)))
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