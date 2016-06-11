Слуцкий: «Такое ощущение, что завтра вся страна будет болеть за нас»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Напомним, встреча состоится в субботу и начнется в 22:00 по московскому времени.

– Подходит ли к сборной России пословица «Русские долго запрягают, но быстро едут"?

– Что считать за «долго запрягают"? Если тренировочный этап, то соответствует действительности. А если речь про турнир, то не хотелось бы.

– Что является большим преимуществом – опыт российских футболистов или молодость английских?

– Всегда идет вечный спор между молодостью и опытом. Что будет преимуществом? То, что у нас есть футболисты, имеющие опыт выступления в подобных турнирах? Или наоборот, превосходство будет у англичан, у которых молодые игроки еще не сталкивались с давлением.

К тому же, у нас тоже большая группа игроков, для кого это будет первый опыт участия в крупных международных турнирах.

– Вы испытываете ощущение, что вас ждет самый важный матч в карьере?

– Не совсем корректная постановка вопроса. Я испытываю ощущение, что завтра вся страна будет болеть за нас и переживать. Хочется порадовать болельщиков качественной игрой и хорошим результатом. В этом плане – да. Но назвать матч с Англией самым важным в карьере… Об этом можно будет говорить позже.

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