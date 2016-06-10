Слуцкий: «Сегодня все футболисты будут тренироваться в общей группе»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа чемпионата Европы против Англии.

«Все игроки готовятся к матчу. Сегодня все футболисты будут тренироваться в общей группе.

Не хотел бы говорить о персоналиях. Понятно, что у нас есть определенные сложности в опорной зоне. У нас есть варианты. Завтра узнаете, кто появится в стартовом составе. На мой взгляд, если бы мы знали сегодня состав англичан, нам было бы легче готовиться к игре. Чем позже соперник узнает стартовый состав, тем сложнее, как мне кажется, будет им готовиться. Хотя допускаю, что это и не так», – сказал Слуцкий.

Матч Англия – Россия состоится в субботу, 11 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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