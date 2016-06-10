Смолов: «Впервые видел, как Денисов плакал. Думаю, это первый и последний раз»

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился подробностями травмы Игоря Денисова, которую хавбек «Динамо» получил в товарищеском матче с Сербией.

– Денисов пропустит Евро из-за травмы.

– Я впервые видел, как Гарик плакал. Меня поменяли после первого тайма, и когда я только вышел из подтрибунного помещения, увидел, как он уходит с поля в слезах. Я сразу подошел и спросил, что случилось. Гарик ответил: «Дернул заднюю». «Подожди, не переживай, завтра сделаешь снимок, – говорю. – Может, обойдется». Но он все сразу понял и только покачал головой: «Нет. Боль очень сильная». Хотя плакал он не из-за боли, а от осознания того, что придется пропустить чемпионат Европы.

– Есть ли еще что-то, что может заставить Денисова заплакать?

– Гарик – стальной! Думаю, это первый и последний раз, когда кто-то видел его слезы. Да, его может вывести из себя, например, плохая игра команды. До сих пор помню, как он ругался в перерыве – мы тогда играли в «Динамо», это было при Петреску. Денисов был очень зол – причем не на кого-то персонально, а вообще. Игорь и с тренером может поговорить на повышенных тонах. Но чтобы он заплакал – это что-то невероятное, конечно.