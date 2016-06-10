Погба: «Хочу стать игроком топ-уровня, как сам Дешам»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба рассказал, как ему помогают советы главного тренера национальной команды Дидье Дешама.

«Дешам говорит, что я должен выглядеть убедительнее. Подчеркивает, что надо дорожить мячом, не делать рискованных передач, играть проще.

Он всегда дает мне такие советы, которые помогают расти и прогрессировать. И я хочу развиваться. Хочу стать игроком топ-уровня, как сам Дешам. Он ведь выиграл все возможные турниры – Лигу чемпионов, чемпионат мира и Европы», – сказал Погба.

Матч открытия турнира Франция – Румыния состоится в пятницу, 10 июня, в 22:00 по московскому времени.