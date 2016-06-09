Моуринью: «Знания Кэррика очень пригодятся мне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал продление контракта с Майклом Кэрриком.

«Кэррик – очень умный полузащитник, который отлично читает игру. Я доволен тем, что он продлил контракт. Его форма в этом году показала, что он как никогда готов играть и получать удовольствие от футбола.

У Майкла накопился богатый опыт за годы, проведенные в клубе, и эти знания будут очень полезны для меня. Я жду того момента, когда начну работать с ним», – сказал Моуринью.