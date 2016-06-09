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    Аспиликуэта попал в сферу интересов «Барселоны»

    Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В услугах 26-летнего игрока заинтересована «Барселона», которая в это межсезонье ищет футболиста на левый край обороны.

    Руководство лондонского клуба намерено дождаться нового наставника команды Антонио Конте, после чего дать ответ сине-гранатовым по поводу трансфера испанца.

    В прошедшем сезоне Аспиликуэта провел 49 матчей за «Челси», забив два гола и сделав три результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    09.06.2016 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 июня 2016, 11:11

      Альба ж есть, куда этого!

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    • ...
      Рейтинг: +50

      roskaz 10 июня 2016, 04:56

      Он синий, и в Челси его всё устраивает

      0
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