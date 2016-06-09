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  • Гусев: «Россия сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2016»

Гусев: «Россия сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2016»

9 июня 2016, 18:48
9

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате Европы во Франции.

– Травмы лидеров и блеклая игра в товарищеских матчах веру в нашу сборную подточили?

– Ситуация очень сложная, но, думаю, выйдем из группы со второго места.

– Да вы оптимист.

– А мне неинтересно уезжать с другим прогнозом! Дальше по сетке, скорее всего, нас ждет Австрия, которую обыграем. В четвертьфинале встретимся с Францией, и вот здесь рассчитывать на победу уже будет трудно.

– Не считая России – каким командам на Евро-2016 симпатизируете?

– Нравится чемпионат Англии, так что за сборной этой страны всегда слежу внимательно. С теплотой отношусь к хорватам. Любопытно понаблюдать за бельгийцами, где россыпь ярких футболистов, и французами, которые в кои-веки собрали могучий состав.

– Они и фавориты?

– Пожалуй. Вместе с Германией, Англией и Бельгией. Думаю, золото возьмет кто-то из этой четверки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок Америки Россия Франция
Комментарии (9)
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DMITRY26
1465489081
Не авторитет, может только каркать.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465490259
Бельгию все переоценивают.
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koli4ka
1465495235
витёк, прогнозист ты хилячий, но спец по попаданию пальцем в ...опу
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Chesn0k
1465496830
мы австрию ни разу не обыгрывали
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CSKA471
1465508056
А Испания?
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арейская
1465517304
Вот так вот, а иначе, однако его оптимизму можно только позавидовать
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Lenine
1465560407
То есть: Франция - лидер группы А обыгрывает щислифчика с третьего места в 1/8, а Россия заняв 2-е место обыгрывает Австрию (которую в отборах выиграть не смогла). Что-то Витёк нафантазировал конечно, но не скажу, что такая ситуация невозможна.
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egrrr
1465617450
когда Гусев комментирует матч сборной России, почти всегда проигрыш((((
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Foot OL
1465972808
Согласен. Потом побеждает Францию и выходим в полуфинал. У него в фифе16 так и вышло ;)
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