Гусев: «Россия сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2016»

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате Европы во Франции.

– Травмы лидеров и блеклая игра в товарищеских матчах веру в нашу сборную подточили?

– Ситуация очень сложная, но, думаю, выйдем из группы со второго места.

– Да вы оптимист.

– А мне неинтересно уезжать с другим прогнозом! Дальше по сетке, скорее всего, нас ждет Австрия, которую обыграем. В четвертьфинале встретимся с Францией, и вот здесь рассчитывать на победу уже будет трудно.

– Не считая России – каким командам на Евро-2016 симпатизируете?

– Нравится чемпионат Англии, так что за сборной этой страны всегда слежу внимательно. С теплотой отношусь к хорватам. Любопытно понаблюдать за бельгийцами, где россыпь ярких футболистов, и французами, которые в кои-веки собрали могучий состав.

– Они и фавориты?

– Пожалуй. Вместе с Германией, Англией и Бельгией. Думаю, золото возьмет кто-то из этой четверки.