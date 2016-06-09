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    Владимир Габулов рассчитывает сыграть на домашнем чемпионате мира

    Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов выразил надежду, что ему удастся выступить в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

    – Перед оглашением заявки на Евро ждали вызов от Леонида Слуцкого?

    – Сейчас – нет. Понимал, что это маловероятно. Тут и место, на котором находилось «Динамо», и тот факт, что большую часть весенних матчей я пропустил.

    – Но не вызывали вас и раньше, осенью, когда вы стабильно играли. Неизвестная история годичной давности с сообщением в Инстаграме и фразой, которую многие отнесли на счет Овчинникова, тому виной?

    – Сложно судить однозначно. Разговор с Овчинниковым у нас пока не состоялся, возможностей для него еще не было. Мы взрослые люди и конечно же должны честно и откровенно пообщаться друг с другом. И только потом я смогу делать выводы.

    – Мечту выступить на домашнем чемпионате мира для себя не закрыли?

    – Ни в коем случае. Думаю, ее никто из действующих российских игроков не закрыл.

    – Почему же? Кое-кто после 30 лет объявляет о завершении карьеры в сборной.

    – Нет, мои амбиции все еще движут мной. Пока дышу, пока играю в футбол – буду стремиться попасть в национальную команду. Осталось только клуб найти новый.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2016 12:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 июля 2016, 20:45

      Бросил клуб, который довел до ФНЛ с "товарищами"! На .... ты такой нужен сборной! Иди "бабло" "руби"!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 12:27

      Правильный настрой.

      -


      Только вот после Динамо, после упаднического коллектива - очень долго отряхиваться придётся. А ведь у Габулова сегодня даже конкретного места работы нет, и неизвестно в каком клубе он окажется.

      2
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      Рейтинг: +371

      ASG > ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 13:41

      в Кубань его надо, именно там он раскрылся, так что можно повторить)

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ASG 9 июня 2016, 13:50

      Сам пускай решает. Большой уже.

      Хотя, канеш, в Динамо додумался играть - это надо думать было.

      -1
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