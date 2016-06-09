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    Моуринью: «Руни может завершить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверен, что нападающий сборной Англии Уэйн Руни может завершить карьеру в стане манкунианцев. Португальский специалист считает 30-летнего игрока лучшим футболистом Англии последнего десятилетия.

    Руни перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона» в 2004 году. Сумма его трансфера составила 37 миллионов фунтов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года. В прошедшем сезоне Руни провел в составе «МЮ» 41 матч, в которых отметился 15 голами и шестью голевыми передачами.

    Источник: Daily Mail

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    09.06.2016 11:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 июня 2016, 11:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не знаю.... он и сейчас-то из себя представляет мягко скажем не топового игрока, а дальше будет только стареть и, как следствие, играть хуже.

      -6
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > ivanthebest 9 июня 2016, 12:09

      Думаю много минусов наберешь :-)

      3
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