Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Америки. Бразилия разгромила Гаити

    В рамках второго тура группового турнира Кубка Америки сборная Бразилии разгромила Гаити. Эта победа стала первой для команды под управлением Дунги на турнире. Стоит отметить, что хет-трик в этой встрече оформил Филипе Коутиньо, дубль – Ренато Аугусто. Нападающий «Зенита» Халк провел матч на скамейке запасных.

    Кубок Америки. Групповой этап. 2-й тур. Группа B

    Бразилия – Гаити – 7:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Коутиньо, 14; 2:0 – Коутиньо; 29. 3:0 – Аугусто; 35. 4:0 – Габриэль; 59. 5:0 – Лима, 67; 5:1 – Марселин, 70; 6:1 – Аугусто, 86; 7:1 – Коутиньо, 90+2.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2016 06:09
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 июня 2016, 11:46

      Не знаю что там Дунга говорит на счёт сложности матча, но Гаити играя с такой схемой и имея такой проходной двор в защите уровня дворовых команд, выглядит просто жалко... Их бы и условный Кипр обыграл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 9 июня 2016, 11:11

      Нашли таки гусей... ))))) МОЛОДЦЫ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 9 июня 2016, 10:33

      А кто сомневался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 июня 2016, 10:31

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 09:59

      Коутиньо красавчик в этом сезоне!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 9 июня 2016, 09:55

      Бразилия в таком составе только Гаити и способна громить...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 9 июня 2016, 09:37

      Жаль нет немцев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 9 июня 2016, 08:55

      Бедный Гаити!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 9 июня 2016, 08:37

      Это они вспомнили как их немцы раскатали,решили отомстить ....хоть кому-нибудь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 9 июня 2016, 08:25

      Хулька на своем рабочем месте)) гы-гы-гы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 > vvv246 9 июня 2016, 09:28

      После зеньки, только Китай и скамейка)))аха-ха

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11