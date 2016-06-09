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    «Рома» назвала цену за Наингголана

    «Рома» не будет препятствовать уходу полузащитника Раджи Наингголана в «Челси», если лондонский клуб согласится заплатить за него 45 миллионов евро в качестве компенсации. Напомним, слухи уже не раз связывали бельгийца с возможным переходом в «Челси», а сегодня он и сам в интервью признался, что будущий наставник лондонцев Антонио Конте уже давно хочет видеть его в своей команде.

    В завершившемся розыгрыше Серии А Наингголан принял участие в 35-ти поединках, забил шесть голов и заработал 10 желтых карточек.

    Источник: Football Italia

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    09.06.2016 01:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 02:24

      За что там платить 45 лямов - непонятно ...по воротам через раз попадает...

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