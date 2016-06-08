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    «Наполи» ведет переговоры с Кальехоном и Альбиолем по поводу новых контрактов

    «Наполи» ведет переговоры о продлении соглашений с защитником Раулем Альбиолем и хавбеком Хосе Кальехоном.

    По словам агента игроков Хосе Марии Килона, переговоры находятся в процессе, и встреча между сторонами состоится через несколько недель. Кроме того, Килон заявил, что неаполитанский клуб не рассматривает вариант с продажей Альбиоля.

    Кальехон в данный момент связан контрактом с «Наполи» до 2018-го года. В минувшем чемпионате Италии полузащитник принял участие в 38-ми поединках, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

    Нынешнее соглашение Альбиоля завершается через год. На его счету один забитый мяч в 36-ти играх прошедшего розыгрыша Серии А.

    Источник: Football Italia

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    08.06.2016 19:46
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