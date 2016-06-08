Газзаев: «У игроков в сознании должна быть максимальная планка»

Известный российский специалист Валерий Газзаев, который имеет опыт работы со сборной России, высказал мнение по поводу задачи, поставленной перед национальной командой на Евро-2016.

«Хочу обратить внимание на то, что многие, включая некоторых игроков национальной сборной, считают успехом выход из группы на Евро. Это при том, что четыре сборные попадут в плей-офф с третьего места. Получается, не выйти из группы сложнее, чем из нее выйти! Я не понимаю, как можно ставить такие задачи.

Сборная Словакии, к примеру, заявила, что успехом для них будет попадание в финал. Не важно, что эта цель завышена, у игроков в сознании должна быть максимальная планка.

Нужно ставить самые амбициозные задачи, чтобы развивать у людей психологию победителя. А так создается ощущение, будто если мы выйдем из группы, то дальше можно уже не играть, а спокойно ехать домой с чувством выполненного долга», – сказал Газзаев.

Стартовый матч Евро-2016 Россия проведет 11 июня в Марселе против Англии.