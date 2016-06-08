Конте: «Италия хочет играть в атакующий футбол»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте рассказал о преимуществах своей команды перед стартом Евро-2016 во Франции.

«Для нас является преимуществом иметь в команде 3-4 игроков «Ювентуса», которые давно играют вместе. Они здорово знают друг друга. Мы, естественно, попытаемся придумать что-то особенное, оттолкнувшись от такого фундамента, ведь мы хотим играть в атакующий футбол. Команде необходим баланс», – сказал Конте.

Свой стартовый матч на турнире Италия проведет 13 июня против сборной Бельгии.