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    Тренер сборной Италии может стать помощником Аленичева

    Один из тренеров сборной Италии может пополнить тренерский штаб московского «Спартака». Сейчас стороны ведут активные переговоры. Если они завершатся успешно, то помощник Антонио Конте станет ассистентом Дмитрия Аленичева в «Спартаке». Стоит отметить, что в этом месяце столичный клуб покинул Дмитрий Ананко.

    На предстоящем Евро-2016 Конте в сборной Италии будут помогать Анжело Алессио, Массимо Каррера, Джанлука Конте, Мауро Сандреани, тренер вратарей Джанлука Спинелли, фитнес-тренеры Пало Бертелли и Константино Коратти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2016 13:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 9 июня 2016, 14:49

      деньги,деньги,деньги, только в нашей стране футболисты и тренеры получают зп как бюджет какого-нибудь небольшого города...грустно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 15:53

      Берите сразу Моуриньо. А если что, помощников у Аленичева можно несколько - тогда ещё Зидана, Гвардьолу, Венгера и ещё нескольких по вашему вкусу. Они точно помогут Аленичеву в борьбе за пятые-шестые места.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Kos77 8 июня 2016, 14:11

      Значит кого-то будут в Италии покупать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      df44 8 июня 2016, 13:41

      а толку?

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 июня 2016, 13:37

      Аленичев ему на тренировку будет мячи приносить.

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 8 июня 2016, 13:24

      Пало Бертелли??

      0
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