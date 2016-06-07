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    «Лацио» может пригласить Виллаш-Боаша на пост главного тренера

    Руководство «Лацио» рассматривает экс-наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в качестве кандидата на пост главного тренера. Напомним, «бьянкочелести» ведут активные поиски нового рулевого для команды.

    Помимо португальского специалиста на должность наставника претендует бывший главный тренер «Марселя» Марсело Бьелса, с которым руководство римлян уже вступило в переговоры.

    Виллаш-Боаш привел «Зенит» к третьему месту в минувшем розыгрыше РФПЛ и завоевал право на участие в Лиге Европы. «Лацио» же под руководством Симоне Индзаги завершил сезон в Серии А на восьмой строчке в таблице.

    Источник: Football Italia

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    07.06.2016 13:33
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 8 июня 2016, 15:41

      Может и не пригласить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 июня 2016, 21:57

      Наверное, может...

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