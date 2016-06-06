Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Кирьяков: «Кто заменит Денисова? Скорее Иванов, чем Глушаков или Нойштедтер»

    Кирьяков: «Кто заменит Денисова? Скорее Иванов, чем Глушаков или Нойштедтер»

    Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением, кто сможет заменить травмированного полузащитника сборной России Игоря Денисова. Напомним, хавбек получил повреждение во время товарищеского матча с Сербией (1:1) и не поможет национальной команде на Евро-2016.

    – Конечно, очень жаль, что травмировался Денисов, к которому по матчам с Чехией и Сербией было меньше всего претензий.

    – Кто его заменит – Глушаков или Нойштедтер?

    – Тогда уж скорее Иванов. Глушаков с сербами не впечатлил. Много необоснованных потерь. Получая мяч, действовал слишком нервно. Раза три вообще грубо ошибся, что приводило к опасным контратакам. Перспективы Нойштедтера оценить трудно – с Сербией остался на скамейке, а с Чехией появился во втором тайме на позиции центрального защитника.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2016 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Pro100Kid
    1465205619
    Объективно, Иванов почему-то теряется в сборной. В Тереке бесспорно он хорош, но в сборной он себя чувствует неуверенно...
    Ответить
    Samov@r
    1465213914
    Иванов в Тереке если бы терялся,то Рамзан Кадыров его бы в Чеченском лесу потерял бы
    Ответить
    ШарКий вояж в ТуЛузу
    1465233296
    Считаю, что Глушаков перед штрафной не один раз нарушит и как итог... Иванов? Там двигаться надо, причем активно и желательно чисто. При всем уважении не вижу его на этой позиции. Потому, видимо, или Ной (не знаю пока, что за фрукт), или Юсуп.
    Ответить
    ologreds
    1694995433
    numo470378
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+